Земля им бетоном: появились фото уничтоженных на Донбассе боевиков

Вооруженные силы Украины уничтожили пятерых разведчиков оккупантов. Несмотря на попытки боевиков сокрыть этот факт, данные о потерях со стороны противника обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Известно, что боевики из разведки вражеских войск были ликвидированы подразделением Объединенных сил в результате перестрелки, которую им приказал спровоцировать командир одной из мотострелковых бригад "2-го АК" ("ЛНР").

После потерь боевики пытались скрыть этот факт. Погибших переодели в гражданскую форму, изъяли документы и доставили в местный морг.

"Установлено, что с целью сокрытия фактов боевых потерь по распоряжению указанного командира бригады погибшие были доставлены в местный морг в гражданской форме одежды и без документов", - сообщает разведка.

А украинский офицер Анатолий Штефан Штирлиц опубликовал фото уничтоженных оккупантов на своей странице в Facebook.

На фото ниже боевик из Макеевки Богдан Грицай по прозвищу "Москва", он был ликвидирован 11 июня.

ВСУ уничтожили боевиков под Донецком (Богдан Грицак, фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz)

А Дмитрий Кащеев из Горловки был уничтожен снайпером ОС еще 19 апреля, но его фото и данные обнародовали только сейчас.

ВСУ уничтожили боевиков под Донецком (Дмитрий Кащеев, фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz)

Пользователи сети поддерживают украинские войска, которые с каждым днем маленькими шагами идут вперед, освобождая страну от вражеских войск.

"Ай да снайпер! Ай да молодец!" - написал один из комментаторов.

"Земля ему бетоном", - пожелал пользователь сети.

"Смерть предателю!" - гневно высказался еще один юзер.

"Больше бы таких новостей. Читал бы и читал..." - порадовался комментатор.

ВСУ уничтожили боевиков под Донецком (скрин: facebook.com)

К слову, американский дипломат оценил возможности украинской армии в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее сообщалось, что десантники с 79-й бригады ДШВ заняли вражеские позиции, на которых бойцы нашли российское вооружение и амуницию.

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