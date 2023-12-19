На Землі вирує сильна магнітна буря, яка затягнеться на кілька днів: як вберегтися

Найближчими дні Землю накриє висока геомагнітна активність. За прогнозами фахівців, ця буря досягне К-індексу 6 (червоний рівень).

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Коли очікується магнітна буря

Прогноз сонячної та геомагнітної активності припаде на 19-23 грудня 2023 року.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

За даними фахівців, 19 грудня очікується сильна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень), яка зберігатиме свою потужність ще кілька днів.

Також 21-23 грудня прогнозується поступове зниження потужності магнітної бурі.

Червоний рівень відповідає сильній магнітній бурі, який здатній впливати на самопочуття людей.

Як мінімалізувати вплив магнітної бурі

Магнітні бурі легко можуть стати причиною головного болю, занепаду сил, безсоння, дратівливості, поганого самопочуття, загострень хронічних захворювань, а також негативно вплинути навіть на здорову людину.

У такі дні варто проявити максимальну обережність за кермом, уважно поставитися до самопочуття, по можливості відкласти далекі поїздки, важливі переговори і зустрічі.

Для того, щоб мінімізувати негативний вплив підвищеної сонячної активності, дотримуйтесь простих правил: