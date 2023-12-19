На Земле бушует сильная магнитная буря, которая затянется на несколько дней: как уберечься

В ближайшие дни Землю накроет высокая геомагнитная активность. По прогнозам специалистов, эта буря достигнет К-индексу 6 (красный уровень).

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Когда ожидается магнитная буря

Прогноз солнечной и геомагнитной активности припадет на 19-23 декабря 2023 года.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу - от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

По данным специалистов, 19 декабря ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 6 (красный уровень), которая будет сохранять свою мощность еще несколько дней.

Также 21-23 декабря прогнозируется постепенное снижение мощности магнитной бури.

Красный уровень соответствует сильной магнитной буре, который способен влиять на самочувствие людей.

Как минимизировать влияние магнитной бури

Магнитные бури могут стать причиной головной боли, упадка сил, бессонницы, раздражительности, плохого самочувствия, обострений хронических заболеваний, а также негативно повлиять даже на здорового человека.

В такие дни следует проявить максимальную осторожность за рулем, внимательно отнестись к самочувствию, по возможности отложить дальние поездки, важные переговоры и встречи.

Для того, чтобы минимизировать негативное влияние повышенной солнечной активности, соблюдайте простые правила: