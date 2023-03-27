На Землі вирує найсильніша магнітна буря за 6 років: як від неї вберегтися

На Землі зараз вирує магнітна буря, яка стала однією з найсильніших за шість років. Її спровокував потужний сплеск сонячної енергії. Вона почалася 22 березня і триває донині.
Як уберегтися від неї, розповіла лікар невропатолог вищої категорії Тетяна Майкова в ефірі "Суспільне".
Вчені пророкують потужне буйство сонячної стихії, рівень впливу сягатиме 6 балів у піку, це станеться у першій половині дня 30 березня. Однак нарощування впливу розпочнеться ще 29 березня, і перед заходом сонця досягне 5 балів. Буря піде на спад лише 31 березня, але рівень знизиться не набагато, лише до 4 балів.
Лікар нагадала, що під час підйому рівня магнітних бур метеочутливим до них людям рекомендується стежити за власним самопочуттям.
"Буря викликає електричну реакцію нашої нервової системи. Ми можемо це відчувати у вигляді головного болю, викручує суглоби, немає настрою, порушення сну", - повідомила медик.
Тетяна Майкова також наголосила, що багато людей можуть відчувати вплив магнітних бур у вигляді втоми. У цей період краще відмовитись від вживання стимулюючих напоїв, що містять кофеїн. Замінюйте ці напої, що бадьорять, чаями на основі трав, кавою без кофеїну.
"Це буде смачно та корисно", - зазначила невропатолог.
Також лікар настійно рекомендує висипатися і залишатися в доброму настрої - це дуже важливо.
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