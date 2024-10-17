До Землі прилетять яскраві уламки комети Галлея: коли можна побачити метеорний потік Оріоніди

Метеорний потік Оріоніди щороку проходить повз Землю і відбувається це восени. Однак тільки найближчими днями яскраві уламки комети Галлея, які будуть згоряти в атмосфері Землі, можна буде побачити неозброєним оком.

Що відомо про цей метеорний потік та коли його можна буде побачити в Україні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Live Science .

Оріоніди вважаються одним з найяскравіших метеорних потоків, які щороку відбуваються восени. Земля проходить крізь уламки відомої комети Галлея майже два місяці - з 26 вересня до 22 листопада, але побачити "падаючі зірки" неозброєним оком можна буде тільки декілька днів.

Метеорні потоки часто називають "падаючими зірками" через те, яскравість метеорів, які згоряють в атмосфері Землі - дуже висока. Якщо спостерігати за цим процесом з Землі, то здається, що яскраві зірки падають з неба у великій кількості та на великій швидкості.

Під час потоку Оріоніди наша планета проходить скрізь уламки комети Галлея, які вона залишила під час минулих зближень з Сонцем. Комету Галлея востаннє бачили у 1986 році, а наступного разу побачити її можна буде тільки у 2061 році.

Коли комети, які насправді є крижаними кулями, наближаються до Сонця, вони починають танути й в космос попадають дрібні частини цих об'єктів. Вони залишаються кружляти у внутрішній Сонячній системі й коли Земля проходить через них, то в атмосфері у вигляді яскравих спалахів світла згорають метеори.

До речі, Оріоніди не єдиний щорічний метеорний потік, джерелом якого є комета Галлея. На початку травня проходить ще один, який називається Ета-Аквариди.

Цього року жителі України зможуть побачити пік метеорного потоку Оріоніди з 17 по 21 жовтня. На повню цей потік буде підсвічуватися повним місяцем. Вчені спрогнозували, що побачити можна буде приблизно 23 метеори на годину. Найбільша активність очікується 21 жовтня близько 1 години ночі.

Крім того, що цей потік найкрасивіший, він ще й найшвидший. Цього року метеори будуть летіти з великою швидкістю - 66 км/с або приблизно 238 000 км/год.

Попри своє далеке походження, Оріоніди походять із ділянки неба поблизу Бетельгейзе, червоного гіганта в сузір’ї Оріона. Сузір'я найбільше відоме поясом Оріона, який складається з трьох рівновіддалених зірок: Альнітак, Алнілам і Мінтака.

Також у регіоні є деякі з найяскравіших зірок на нічному небі, такі як Сіріус, Ригель, Проціон і Капелла. Оріон досягне своєї найвищої точки в небі близько другої години ночі в Північній півкулі під час піка Оріонід.