До Землі наближається місячний модуль із людськими останками: моторошні подробиці

Місячний посадковий модуль Peregrine, який вийшов з ладу минулого тижня, був розгорнутий і спрямований до Землі. Прогнозується, що у четвер, 18 січня, він увійде в атмосферу планети і повністю згорить, не досягнувши її поверхні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт наукових новин Live Science .

Незважаючи на несправність апарата, можливість його обмеженого маневрування все ще існує. З цієї причини було ухвалено рішення цілеспрямовано знищити його, щоб запобігти можливому утворенню небезпечного космічного сміття.

Агентство NASA дійшло висновку, що ця операція не становить загрози для людства.

Проект Peregrine був розроблений приватною космічною компанією Astrobotic Technology та відправлений до космосу 8 січня з використанням нової ракети Vulcan Centaur.

Перший знімок, зроблений місячним модулем Peregrine 8 січня 2024 (фото: Astrobotic Technology)

Від самого початку планувалося, що до кінця лютого апарат приземлиться поблизу Південного полюса Місяця, ставши першим комерційним посадковим модулем на супутнику Землі та першим апаратом США, що досяг місячної поверхні після місії "Аполлон-17" у 1972 році.

Однак у ході операції все пішло не за планом: через шість годин після запуску оператори виявили критичний витік палива. Згодом компанія підтвердила, що посадковий модуль не зможе виконувати свою заплановану місію.

Старт ракети Vulcan Centaur з модулем Peregrine на борту (фото: Live Science)

На борту Peregrine знаходиться обладнання для наукових програм, людські останки, включаючи трьох акторів з серіалу "Зоряний шлях", а також ще 20 видів вантажів, що мають символічне або культурне значення.