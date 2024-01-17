К Земле приближается лунный модуль с человеческими останками: жуткие подробности
Лунный посадочный модуль Peregrine, который вышел из строя на прошлой неделе, был развернут и направлен обратно к Земле. Прогнозируется, что в четверг, 18 января, он войдет в атмосферу планеты и полностью сгорит, не достигнув её поверхности.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт научных новостей Live Science.
Несмотря на неисправность аппарата, возможность его ограниченного маневрирования все ещё существует. По этой причине было принято решение целенаправленно уничтожить его, чтобы предотвратить возможное образование опасного космического мусора.
Агентство NASA пришло к выводу, что данная операция не представляет угрозы для человечества.
Проект Peregrine был разработан частной космической компанией Astrobotic Technology и отправлен в космос 8 января с использованием новой ракеты Vulcan Centaur.
Первый снимок, сделанный лунным модулем Peregrine 8 января 2024 года (фото: Astrobotic Technology)
Изначально планировалось, что к концу февраля аппарат приземлится вблизи Южного полюса Луны, став первым коммерческим посадочным модулем на спутнике Земли и первым аппаратом США, достигшим лунной поверхности после миссии "Аполлон-17" в 1972 году.
Однако в ходе операции всё пошло не по плану: спустя шесть часов после запуска операторы обнаружили критическую утечку топлива. Впоследствии компания подтвердила, что посадочный модуль не сможет выполнять свою запланированную миссию.
Старт ракеты Vulcan Centaur с модулем Peregrine на борту (фото: Live Science)
На борту Peregrine находится оборудование для научных программ, человеческие останки, включая трех актеров из сериала "Звёздный путь", а также ещё 20 видов грузов, несущих символическое или культурное значение.
Напомним, что NASA предлагает возможность отправить свое имя на Луну.
А еще мы писали, что высадка людей на Луну задерживается в силу определенных обстоятельств.