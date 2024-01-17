К Земле приближается лунный модуль с человеческими останками: жуткие подробности

Лунный посадочный модуль Peregrine, который вышел из строя на прошлой неделе, был развернут и направлен обратно к Земле. Прогнозируется, что в четверг, 18 января, он войдет в атмосферу планеты и полностью сгорит, не достигнув её поверхности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт научных новостей Live Science .

Несмотря на неисправность аппарата, возможность его ограниченного маневрирования все ещё существует. По этой причине было принято решение целенаправленно уничтожить его, чтобы предотвратить возможное образование опасного космического мусора.

Агентство NASA пришло к выводу, что данная операция не представляет угрозы для человечества.

Проект Peregrine был разработан частной космической компанией Astrobotic Technology и отправлен в космос 8 января с использованием новой ракеты Vulcan Centaur.

Первый снимок, сделанный лунным модулем Peregrine 8 января 2024 года (фото: Astrobotic Technology)

Изначально планировалось, что к концу февраля аппарат приземлится вблизи Южного полюса Луны, став первым коммерческим посадочным модулем на спутнике Земли и первым аппаратом США, достигшим лунной поверхности после миссии "Аполлон-17" в 1972 году.

Однако в ходе операции всё пошло не по плану: спустя шесть часов после запуска операторы обнаружили критическую утечку топлива. Впоследствии компания подтвердила, что посадочный модуль не сможет выполнять свою запланированную миссию.

Старт ракеты Vulcan Centaur с модулем Peregrine на борту (фото: Live Science)

На борту Peregrine находится оборудование для научных программ, человеческие останки, включая трех актеров из сериала "Звёздный путь", а также ещё 20 видов грузов, несущих символическое или культурное значение.