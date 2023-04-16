До Землі мчить рідкісний величезний астероїд: максимальне зближення вже скоро

Коли зближення

Згідно з розрахунками фахівців Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу, астероїд пролетить повз Землю цього понеділка, 17 квітня.

Швидкість руху об'єкта 2023 GM складає 72324 км/год, тобто більш ніж удвічі швидше, ніж більшість астероїдів у списку об'єктів, що зближуються з нашою планетою.

Наскільки близько пролетить повз Землю

Відстань між космічним мандрівником і нашою планетою в найближчій точці під час його подорожі складе близько 3,24 мільйона кілометрів.

Враховуючи такі дані про відстань та габарити астероїда 2023 GM, він не класифікується науковцями як потенційно небезпечний.

Астероїд 2023 GM пролетить повз нашу планету 17 квітня (фото: ssd.jpl.nasa.gov)

"Рідкісний" астероїд

Цей астероїд є одним із найрідкісніших у Всесвіті, пише Ripost.

Востаннє він наближався до Землі 18 квітня 1952 року, а після проходження у понеділок повернеться на нашу орбіту лише 27 жовтня 2120 року.

Які астероїди - потенційно небезпечні

У NASA класифікують будь-який космічний навколоземний об'єкт у межах 7,5 мільйонів від Землі як "потенційно небезпечний". Також такий тип надається астероїдам, довжина яких перевищує 150 метрів. Відповідно, 2023 GM не відповідає ні першому, ні другому параметрам.

Додамо, що після виявлення цих потенційних загроз астрономи уважно спостерігають за ними, вивчаючи за допомогою радара наявність ознак будь-якого відхилення від своїх передбачених траєкторій, які можуть призвести до руйнівного зіткнення з Землею.

У NASA відстежують місце розташування та орбіти приблизно 28 тисяч астероїдів, визначаючи їх за допомогою системи останнього оповіщення про зіткнення із землею (ATLAS) – масиву з чотирьох телескопів, здатних виконувати повне сканування всього нічного неба кожні 24 години.