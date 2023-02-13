До Землі мчить кілометровий астероїд: максимальне зближення за кілька днів

Вчені відстежують величезний астероїд 199145 (2005 YY128), який летить у бік Землі та класифікується як навколоземний об'єкт. Очікується, що цього тижня космічна брила діаметром близько 1 кілометра здійснить до нашої планети близьке зближення.

Про це йдеться на сайті Центру вивчення об'єктів, що зближуються із Землею (CNEOS) NASA.

Згідно з розрахунками фахівців Лабораторії реактивного руху, потенційно небезпечний астероїд 2005 YY128 наблизиться до Землі на максимальну відстань 16 лютого. Його швидкість становить 88 735 км/год, а розміри - від 580 метра до 1,3 кілометра.

В американському національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору (НАСА) також зазначають, що орбіта астероїда відома, і масивний космічний мандрівник пролетить повз нашу планету на відстані приблизно 4,6 мільйона, тобто в 12 разів далі, ніж Місяць, без загрози зіткнення.

Було опубліковано зображення астероїда, який у момент зйомки (9 лютого) знаходився на відстані близько 14 мільйонів км від Землі та повільно до нас наближався. Фото 2005 YY128 отримано з однієї 120-секундної експозиції, віддалено знятої за допомогою роботизованої установки Elena (PlaneWave 17″+Paramount ME+SBIG STL-6303E), доступної на Virtual Telescope.

Зображення астероїда 2005 YY128 (фото: virtualtelescope.eu)

Астероїд 2005 YY128 був виявлений в ході огляду Spacewatch з обсерваторії Кітт-Пік 30 грудня 2005 року.

Чому цей астероїд "потенційно небезпечний"?

У NASA класифікують будь-який космічний навколоземний об'єкт у межах 7,5 мільйонів від Землі як "потенційно небезпечний". Також такий тип надається астероїдам, довжина яких перевищує 150 метрів. Так, астероїд 2005 YY128 відповідає обом цим параметрам одразу.

Після виявлення цих потенційних загроз астрономи уважно спостерігають за ними, вивчаючи за допомогою радара наявність ознак будь-якого відхилення від своїх передбачуваних траєкторій, які можуть призвести до руйнівного зіткнення з Землею.

Додамо, в NASA зазначають, що будь-який астероїд діаметром менше ніж 25 метрів не загрожуватиме планеті, оскільки він, швидше за все, згорить після входу в атмосферу Землі та, навіть якщо він досягне поверхні, завдасть нульової або невеликої шкоди.