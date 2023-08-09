До Землі мчить астероїд зі швидкістю 14,25 км/с: коли він наблизиться

До Землі зі швидкістю 14,25 кілометра в секунду мчить потенційно небезпечний астероїд 6037 (1988 EG). Він максимально наблизиться до нашої планети 23 серпня.

Деталі наближення астероїда

Діаметр астероїду складає близько кілометра, а саме 970 метрів. Відстань від нього до Землі становитиме 3,8 мільйона кілометрів. Швидкість руху астероїда 76 752 км/год.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його "потенційно небезпечним об'єктом". Проте це не означає, що астероїд обов'язково зіткнеться з планетою.

Що відомо про астероїд

Астероїд 6037 (1988 EG) був відкритий в 1988 році і з того часу регулярно проходить повз Землю. Він є членом групи Амора - астероїдів, орбіти яких перетинають орбіту Марса, але не перетинають орбіту Землі. Однак через гравітаційну взаємодію з планетами, орбіта астероїда може змінюватися і наближатися до Землі, тому NASA відносить його до потенційно небезпечних об'єктів, які можуть становити загрозу для нашої планети в майбутньому.

До речі, 6 серпня біля Землі мав пролетіти гігантський астероїд 2023 OQ завдовжки близько 137 метрів. Повідомлялося, що він пройде на відстані 3,8 мільйона кілометрів від Землі.