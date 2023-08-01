Українці зможуть насолодитися неймовірним зорепадом Персеїди: коли очікувати на видовище (відео)

Липень і серпень є найбільш насиченими на космічні явища, тому зовсім скоро українці зможуть спостерігати пік зорепаду Персеїди.

Що відомо про це явище - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що таке зорепад Персеїди

Персеїди - це уламки комети Свіфта-Таттла. Вона наближається до Землі лише раз на 133 роки, але через хвіст комети Земля проходить щороку. Уламки породи, які вилетіли з ядра цієї комети, потрапляють до атмосфери Землі та спалахують наче зорі.

Саме це сяйво й можна побачити в північній півкулі.

Ось такий вигляд має зорепад за умови повної відсутності світла (фото: space.com)

Коли можна побачити потік

Насправді зорепад уже розпочався 17 липня, але триває він аж до 24 серпня. Пік потоку припадає на ніч із 12 на 13 серпня.

Астрономи заявляють, що можна буде побачити до 75 метеорів на годину. Максимальна їхня кількість може сягнути 100 метеорів за годину.

Як найкраще роздивитися явище

Якщо ви хочете зафільмувати фантастичне космічне явище, тоді ось декілька порад: