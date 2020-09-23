Над Землей уже скоро пролетит гигантский астероид: ученые оценили риски

Над Землей 2 ноября пролетит гигантский астероид. Небесное тело ожидают на планете уже два года. С 22 августа прошлого года слух о том, что астероид упадет на землю и уничтожит все человечество стали распространять в сети после того, как в NASA подтвердили рекордно короткое расстояние небесного тела до земли. Объект VP1 2018 действительно пролетит очень близко к нашей планете 2 ноября, однако ученые исключают риски.

Вероятность того, что астероид столкнется с землей, составляет 0,41% вероятности, передает The Conversation.

"Он (астероид - ред.) наблюдался 21 раз за 13 дней, что позволяет нам точно рассчитать его орбиту", - говорит Джонти Хорнер, профессор астрофизики Университета Южного Квинсленда (Австралия).

Проблема в том, что в космосе концепция расстояния на самом деле не такая же, как на Земле. Поэтому расстояние в 3,7 миллиона километров практически полностью безопасно для нашей планеты.

Ученые напомнили, что 15 февраля 2013 года в Челябинской области России в атмосферу вошел метеорит диаметром 15-17 метров. Ни один радар не смог его засечь, в конце концов он взорвался в 20-40 километрах над поверхностью Земли.

Информация о популярных случаях падения метеоритов и астероидов на планету только подпитывает псевдонаучные фейки, подчеркивает Джонти Хорнер.

Напомним, что ранее ученый назвал четыре планеты, на которых может быть жизнь.

До этого мы писали, что украинская ракета-конкурент Falcon Илона Маска прошла испытания.