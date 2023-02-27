Землетрус потужністю 7 балів: геофізик назвав, яка територія України під загрозою

В Україні землетруси на певних територіях можуть проявлятися із 7-бальною потужністю.

Про це заявив директор Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера в ефірі телеканалу Київ.

Які території України під загрозою

"Де в Україні можуть бути землетруси потужніші за 3,3 бала, показано на карті сейсмічного районування. Там виділено зони, де за 100 років можуть відбутися землетруси певної інтенсивності. В Києві максимальні землетруси на ґрунтах третьої категорії сейсмічної властивості були і проявлялися, як семибальні землетруси", - заявив директор Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера.

Також вчений додав, що в Україні є розроблені спеціальні норми, згідно з якими слід будувати в зонах сейсмічної активності будинки і мости так, щоб вони не руйнувалися при землетрусах. Відповідно великої шкоди вони нам не приносять.

Що показують сейсмологічні карти

Нижче наведені карти загального сейсмічного районування території України з періодами повторюваності один раз на 500 років, 1000 років та 5000 років для середніх ґрунтових умов і ймовірності перевищення розрахункової інтенсивності протягом 50 років 10 %, 5 % і 1 %, відповідно.

Згідно з картою №1 найвища загроза є в Одеській області та Криму. На півдні згаданих територій ймовірні землетруси магнітудою 8 балів у найближчі 500 років.

В Північній частині Криму, Одеської області, а також Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Миколаївській областях та на півдні Херсонської та Запорізької областей можуть виникати землетруси магнітудою 6-7 балів у найближчі 500 років.

На решті території України землетруси можливі не сильніші за 5 балів в наступні 500 років.

Загальне сейсмічне районування України в наступні 500 років (скриншот)

Нижче наведена карта № 2 показує загальне сейсмічне районування України в наступні 1000 років.

Можна простежити, що зони сейсмічної активності "підійматимуться" поступово на північ, підвищуючи цим силу ймовірних землетрусів.

Найвища загроза залишиться на півдні Криму та Одеської області - там можливі землетруси потужністю 8-9 балів. На півдні України та заході магнітуда землетрусів може сягати 7-6 балів, на решті території - 5.

Загальне сейсмічне районування України в наступні 1000 років (скриншот)

Карта №3 відображає зони загального сейсмічного районування у наступні 5000 років.

Згідно з цими даними, на півдні Одеської області та Криму можливі ризики землетрусів, що сягнуть сили 10 балів. На карті ці зони позначені червоним кольором. Території забарвлені рожевим можуть потерпати від землетрусів потужність 8-9 балів, жовті - 7, зелені - 6, блакитні - 5.

Загальне сейсмічне районування України в наступні 5000 років (скриншот)