К Земле приближаются два крупных астероида: оба больше киевской Родины-Матери

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что мимо Земли пролетят два больших астероида.
Об этом передает Newsweek.
Согласно данным NASA, диаметр 2021 KC составляет между 53 и 120 м, то есть он немного меньше пирамиды Хеопса в Гизе (Египет).
Астероид пролетит мимо Земли на скорости 28 324 км/ч. В 02:36 по киевскому времени он максимально приблизится к Земле на расстоянии около 3 млн км.
Кроме того, второй астероид 2021 HJ2 имеет диаметр между 51 и 110 м. Его скорость составляет 29 611 км/час. Этот астероид в 03:18 по киевскому времени максимально приблизится к Земле на расстояние около 6 млн км.
В NASA утверждают, что астероиды не несут угрозы жителям нашей планеты, поскольку, несмотря на близость к Земле, они не является потенциально опасным.
Отметим, что указанные размеры каждого из этих астероидов превышают самый высокий памятник Киева и самую высокую монументальную скульптуру в Европе, знаменитый монумент "Родина-Мать", общая высота с постаментом которого - 102 метра.
Кстати, недавно астрономы обнаружили феномен, который перевернет представление о Вселенной.
Напомним, ранее на Землю из космоса прилетели бутылки с вином.