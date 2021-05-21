К Земле приближаются два крупных астероида: оба больше киевской Родины-Матери

Каковы размеры астероидов?

Согласно данным NASA, диаметр 2021 KC составляет между 53 и 120 м, то есть он немного меньше пирамиды Хеопса в Гизе (Египет).

Астероид пролетит мимо Земли на скорости 28 324 км/ч. В 02:36 по киевскому времени он максимально приблизится к Земле на расстоянии около 3 млн км.

Кроме того, второй астероид 2021 HJ2 имеет диаметр между 51 и 110 м. Его скорость составляет 29 611 км/час. Этот астероид в 03:18 по киевскому времени максимально приблизится к Земле на расстояние около 6 млн км.

В NASA утверждают, что астероиды не несут угрозы жителям нашей планеты, поскольку, несмотря на близость к Земле, они не является потенциально опасным.

Отметим, что указанные размеры каждого из этих астероидов превышают самый высокий памятник Киева и самую высокую монументальную скульптуру в Европе, знаменитый монумент "Родина-Мать", общая высота с постаментом которого - 102 метра.