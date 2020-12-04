ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

К Земле приближается астероид в два раза больше, чем лондонский Биг-Бен

Пятница 04 декабря 2020 07:01
К Земле приближается астероид в два раза больше, чем лондонский Биг-Бен
Астероид (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

В четверг, 4 декабря, возле Земли пролетит астероид размером как два лондонских Биг-Бена. Он получил название 2020 WD5, и пролетит мимо Земли примерно в 22:27 по киевскому времени.

По данным NASA, диаметр космического тела составляет от 96 до 210 метров. Во время прохождения астероид будет на расстоянии более шести миллионов километров от Земли. Хотя это может показаться далеким расстоянием, NASA говорит, что это не так. Об этом сообщает Mirror.

К счастью, шансы, что 2020 WD5 упадет на Землю крайне низки. Однако в NASA не исключают возможность столкновения с астероидом в ближайшем будущем.

"Однако в течение длительных периодов времени шансы на то, что на Землю упадет астероид, не так уж малы, так что некоторая форма страховки является оправданной", - пояснили в NASA.

При этом эксперты подчеркнули, что на данный момент лучшая страховка возлагается на ученых, которые занимаются исследованиями космических тел. Их необходимо сначала найти, а потом внимательно следить за ними.

Если обнаружится, что астероид движется по курсу столкновения с Землей, у NASA есть несколько тактик в рукаве, чтобы избежать этого.

"Один из методов, предлагаемых для отклонения астероида, включает в себя термоядерное оружие, которое запускается над поверхностью, чтобы немного изменить скорость астероида без его разрушения", - заявили в NASA.

Напомним, на видео попало падение метеорита на Землю.

Мы также писали о том, что найден астероид, который мог бы спасти экономику Земли.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь астероидNASA

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь