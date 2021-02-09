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К Земле на огромной скорости приближается астероид: что известно

Автор: Анна Шиканова

Огромный астероид на этой неделе максимально приблизится к поверхности Земли. По данным ученых, он будет намного ближе, чем Луна.

О том, когда стоит ожидать астероида и что он собой представляет, сообщает издание Express.

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Астероид с названием 2021 СО приблизится на минимальное расстояние к Земле уже в четверг, 11 февраля. Сейчас он двигается через Солнечную систему, и наблюдатели отметили, что скорость астероида невероятно велика – 11,6 километра в секунду. А это значит, что он в состоянии преодолеть 41 000 километров в час.

Размеры астероида тоже довольно велики – около 32 метров и ученые сравнили его с размером бразильской статуи Христа-Искупителя. В NASA отмечают, что астероид 2021 СО подойдет к Земле ближе, чем орбита Луны. Для сравнения – Луна находится от нашей планеты на расстоянии в 384 000 километров.

Специалисты отмечают, что данный астероид классифицирован как небесное тело, которое не представляет угрозы для нашей планеты. Он значится, как объект, сближающийся с Землей.

Они объяснили, что такие астероиды редко представляют опасность, так как они – осколки, оставшиеся от агломерации внутренних планет, включая Меркурий, Венеру, Землю и Марс.

Орбита астероида 2021 СО (Фото: NASA)

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиологи сообщили, чем iPhone 12 опасен для здоровья.

А также рассказывали о том, что Билл Гейтс назвал новые угрозы для человечества, которые будут похуже коронавируса.

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