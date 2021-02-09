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До Землі на величезній швидкості наближається астероїд: що відомо

Автор: Анна Шиканова

Величезний астероїд на цьому тижні максимально наблизиться до поверхні Землі. За даними вчених, він буде набагато ближче, ніж Місяць.

Про те, коли варто очікувати астероїда і що він собою являє, повідомляє видання Express.

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Астероїд з назвою 2021 СО наблизиться на мінімальну відстань до Землі вже в четвер, 11 лютого. Зараз він рухається через Сонячну систему, і спостерігачі відзначили, що швидкість астероїда неймовірно велика – 11,6 кілометра в секунду. А це значить, що він в змозі подолати 41 000 кілометрів на годину.

Розміри астероїда теж досить великі – близько 32 метрів і вчені порівняли його з розміром бразильської статуї Христа-Спасителя. У NASA зазначають, що астероїд 2021 СО підійде до Землі ближче, ніж орбіта Місяця. Для порівняння – Місяць від нашої планети на відстані в 384 000 кілометрів.

Фахівці відзначають, що даний астероїд класифікований як небесне тіло, яке не становить загрози для нашої планети. Він значиться, як об'єкт, що наближається до Землі.

Вони пояснили, що такі астероїди рідко представляють небезпеку, через те, що вони – уламки, що залишилися від агломерації внутрішніх планет, включаючи Меркурій, Венеру, Землю і Марс.

Орбіта астероїда 2021 З (Фото: NASA)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіологи повідомили, чим iPhone 12 небезпечний для здоров'я.

А також розповідали про те, що Білл Гейтс назвав нові загрози для людства, які будуть гірше коронавірусу.

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