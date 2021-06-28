К Земле несется огромный потенциально опасный астероид: дата сближения

Что известно об астероиде и когда его "ждать"

Согласно данным ресурса in-space, небесное тело является потенциально опасным. Его диаметр может достигать от 112 до 251 метра, а открыли астероид 15 октября 2006 года.

Он относится к так называемой "группе Апполона". Один оборот вокруг Солнца 2021 GM4 совершает за 689 земных дней, то отдаляясь от звезды на 309 млн км, то снова приближаясь к ней на дистанцию в 148 млн км.

Минимального расстояния от Земли астероид достигнет 2 июля в 02:53 по киевскому времени. Он пролетит в этот раз на безопасном расстоянии 4,65 млн км со скоростью 6 км в секунду.

Орбита астероида

На фото ниже, орбита Земли обозначена синим, астероида 2021 GM4 - белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.

Фото: Орбита астероида 2021 GM4 (Ин-Спейс)

Почему этот астероид считается потенциально опасным

В NASA потенциально опасными астероидами называют объекты размером свыше 140 метров, и близость которых к планете менее 7,5 млн км. 2021 GM4 попадает под эти критерии.

Такие астероиды пристально отслеживаются, так как они периодически сближаются с Землей и их траектория меняется.

В частности, июльский астероид пролетит в следующий раз около Земли уже на гораздо близжнем расстоянии - 1,91 миллиона километров. Но случится это нескоро - 12 июля 2068 года.