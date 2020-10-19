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К Земле несется гигантский астероид: астрономы забили тревогу

Автор: Людмила Жукова

Астероид 2018VP1 может сблизится с Землей 2 ноября

К Земле несется гигантский астероид размером с холодильник. Его название 2018VP1, а скорость полета составляет 40 тысяч километров в час. Небесное тело приблизится к нашей планете 2 ноября. Такую информацию опубликовал на своей странице в Instagram астрофизик из США Ник Деграсс Тайсон.

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Не исключено, что уже через две недели опасный астероид может коснуться Земли. Ученый пишет, что это произойдет за день до выборов президента в США, которые пройдут 3 ноября 2020 года.

", — написал Деграсс Тайсон.

Ученый успокоил подписчиков, что небесное тело не будет для нас потенциально-опасным. К счастью, размеры астероида не настолько велики, чтобы причинить вред планете.

К Земле несется астероид

агнитная буря невиданной силы в октябре, похоже, напомнит нам, что 2020-й год еще не закончился. Мощнейший геомагнитный шторм принесет многим серьезные неприятности со здоровьем уже в ближайшие дни.

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