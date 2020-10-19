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До Землі мчить велетенський астероїд: астрономи забили тривогу

Автор: Людмила Жукова

Астероїд 2018VP1 може зблизиться із Землею 2 листопада

До Землі мчить велетенський астероїд розміром з холодильник. Його назва 2018VP1, а швидкість польоту складає 40 тисяч кілометрів на годину. Небесне тіло наблизиться до нашої планети 2 листопада. Таку інформацію опублікував на своїй сторінці в Instagram астрофізик із США Нік Деграсс Тайсон.

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Не виключено, що вже через два тижні небезпечний астероїд може торкнутися Землі. Вчений пише, що це відбудеться за день до виборів президента США, які відбудуться 3 листопада 2020 року.

", — написав Деграсс Тайсон.

Вчений заспокоїв підписників, що небесне тіло не буде для нас потенційно-небезпечним. На щастя, розміри астероїда не настільки великі, щоб завдати шкоди планеті.

До Землі несеться астероїд

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