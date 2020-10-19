К Земле несется гигантский астероид: астрономы забили тревогу

К Земле летит астероид (фото: freepik.com)

Астероид 2018VP1 может сблизится с Землей 2 ноября

К Земле несется гигантский астероид размером с холодильник. Его название 2018VP1, а скорость полета составляет 40 тысяч километров в час. Небесное тело приблизится к нашей планете 2 ноября. Такую информацию опубликовал на своей странице в Instagram астрофизик из США Ник Деграсс Тайсон.

Не исключено, что уже через две недели опасный астероид может коснуться Земли. Ученый пишет, что это произойдет за день до выборов президента в США, которые пройдут 3 ноября 2020 года.

"Астероид 2018VP1 — это крупный космический камень, а его размеры достигают размеров холодильника. Он несется к нашей планете со скоростью около 40 тысяч километров в час. Скорее всего, он коснется Земли 2 ноября ", — написал Деграсс Тайсон.

Ученый успокоил подписчиков, что небесное тело не будет для нас потенциально-опасным. К счастью, размеры астероида не настолько велики, чтобы причинить вред планете.

К Земле несется астероид 2018VP1 (фото: instagram.com/neildegrassetyso)