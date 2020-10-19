До Землі мчить велетенський астероїд: астрономи забили тривогу

До Землі летить астероїд (фото: freepik.com)

Астероїд 2018VP1 може зблизиться із Землею 2 листопада

До Землі мчить велетенський астероїд розміром з холодильник. Його назва 2018VP1, а швидкість польоту складає 40 тисяч кілометрів на годину. Небесне тіло наблизиться до нашої планети 2 листопада. Таку інформацію опублікував на своїй сторінці в Instagram астрофізик із США Нік Деграсс Тайсон.

Не виключено, що вже через два тижні небезпечний астероїд може торкнутися Землі. Вчений пише, що це відбудеться за день до виборів президента США, які відбудуться 3 листопада 2020 року.

"Астероїд 2018VP1 — це великий космічний камінь, а його розміри сягають розмірів холодильника. Він мчить до нашої планети зі швидкістю близько 40 тисяч кілометрів на годину. Швидше за все, він торкнеться Землі 2 листопада ", — написав Деграсс Тайсон.

Вчений заспокоїв підписників, що небесне тіло не буде для нас потенційно-небезпечним. На щастя, розміри астероїда не настільки великі, щоб завдати шкоди планеті.

До Землі несеться астероїд 2018VP1 (фото: instagram.com/neildegrassetyso)