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К Земле на минимальное расстояние подлетит самый большой астероид: он потенциально опасен

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Понедельник 10 января 2022 10:52
К Земле на минимальное расстояние подлетит самый большой астероид: он потенциально опасен Коллаж РБК-Украина: К Земле летит астероид
Автор: Светлана Мащенко

К Земле в январе 2022 подлетит самый крупный в этом году астероид. При этом расстояние, на которое он приблизится, является небольшим по сравнению с другими космическими "камнями", что часто проходят мимо планеты.

Что известно об астероиде - читайте ниже в материале Styler.

Как сообщает ресурс In-space, объекту, открытому еще 22 сентября 1974 года, присвоено имя 7482 1994 PC1. Он относится к группе Апполона.

Его размер оценивается в диаметре в диапазоне от 1296 до 2898 метров.

В текущем году астероид 7482 1994 PC1 пролетит мимо Земли 19 января в 01:51 по киевскому времени на расстоянии примерно 1,98 миллиона километров со скоростью 20 километров в секунду.

К примеру, самый крупный астероид в прошлом году - 163899 2003 SD220 - прошел в декабре на расстоянии примерно 5,43 миллиона километров.

На схеме ниже орбита Земли обозначена синим, астероида белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.

К Земле на минимальное расстояние подлетит самый большой астероид: он потенциально опасен

Фото: Орбита астероида 7482 1994 PC1 (in-space)

Почему астероид называют "потенциально опасным"

И хотя 7482 1994 PC1 называют "потенциально опасным", реальной угрозы планете он не несет.

По критериям NASA, астероидам диаметром свыше 140 метров и близостью к планете менее 7,5 млн километров присваивают статус "потенциально опасных". Это значит, что траектория их движения отслеживается, так как при следующем сближении с Землей она будет меняться - либо в большую, либо в меньшую сторону.

Следующая встреча астероида и нашей планеты состоится нескоро - 18 января 2105 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 2,33 миллиона километров.

Ранее мы писали, что ученые показали фото Марса, сделанные с крайне близкого расстояния.

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