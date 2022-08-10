К Земле мчит опасный астероид размером с синего кита: максимальное сближение уже скоро

По данным ученых, предполагаемый диаметр астероида составляет от 13 до 28 метров, что примерно соответствует длине тела взрослого синего кита.

При ближайшем сближении 2015 FF приблизится к Земле примерно на 4,3 миллиона км - это чуть более чем в 8 раз превышает среднее расстояние между нашей планетой и Луной.

"По космическим меркам это крошечный запас", - отмечается в публикации Live Science.

Какие астероиды потенциально опасные

NASA (Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) определяет любой космический объект, который находится на расстоянии 193 миллиона км от Земли, как "околоземный объект".

А вот любой быстро движущийся объект в пределах 7,5 миллиона км классифицирует как "потенциально опасный".

Астрономы внимательно следят за такими космическими "скитальцами", ища любые отклонения от их предсказанных траекторий - например, неожиданный отскок от другого астероида - которые могут привести к разрушительному столкновению с Землей.

Как это можно предотвратить

Космические агентства по всему миру уже работают над возможными способами отклонения объекта, если он будет нестись прямо к нашей планете.

Так, 24 ноября 2021 года NASA запустило космический корабль в рамках своей миссии Double Asteroid Redirection Test (DART), которая планирует перенаправить неопасный астероид Диморфос (Dimorphos), сбив его с курса осенью 2022 года.

Китай также находится на ранних стадиях планирования миссии по перенаправлению астероидов. Запустив 23 ракеты "Чанчжэн-5" по астероиду Бенну (Bennu), в Поднебесной надеются отвести космическую глыбу от потенциально катастрофического столкновения с Землей.

Видео: осенью 2022-го космический корабль НАСА OSIRIS-REx ненадолго приземлился на Бенну и собрал образец для возвращения на Землю. Астероид представляет собой груду щебня из камней и валунов, оставшихся от формирования Солнечной системы