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К Земле мчит опасный астероид размером с синего кита: максимальное сближение уже скоро

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Среда 10 августа 2022 22:48
К Земле мчит опасный астероид размером с синего кита: максимальное сближение уже скоро Фото: астероид приближается к Земле (greatlakesledger.com)
Автор: Владимир Костырин

В сторону Земли летит крупный стероид со скоростью 33 012 км/ч, что в 27 раз превышает скорость звука. Космическая глыба, получившая название 2015 FF и признанная потенциально опасным астероидом, во время своего путешествия приблизится к нашей планете на максимальное расстояние уже 12 августа.

Об этом передали на сайте NASA.

По данным ученых, предполагаемый диаметр астероида составляет от 13 до 28 метров, что примерно соответствует длине тела взрослого синего кита.

При ближайшем сближении 2015 FF приблизится к Земле примерно на 4,3 миллиона км - это чуть более чем в 8 раз превышает среднее расстояние между нашей планетой и Луной.

"По космическим меркам это крошечный запас", - отмечается в публикации Live Science.

Какие астероиды потенциально опасные

NASA (Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) определяет любой космический объект, который находится на расстоянии 193 миллиона км от Земли, как "околоземный объект".

А вот любой быстро движущийся объект в пределах 7,5 миллиона км классифицирует как "потенциально опасный".

Астрономы внимательно следят за такими космическими "скитальцами", ища любые отклонения от их предсказанных траекторий - например, неожиданный отскок от другого астероида - которые могут привести к разрушительному столкновению с Землей.

Как это можно предотвратить

Космические агентства по всему миру уже работают над возможными способами отклонения объекта, если он будет нестись прямо к нашей планете.

Так, 24 ноября 2021 года NASA запустило космический корабль в рамках своей миссии Double Asteroid Redirection Test (DART), которая планирует перенаправить неопасный астероид Диморфос (Dimorphos), сбив его с курса осенью 2022 года.

Китай также находится на ранних стадиях планирования миссии по перенаправлению астероидов. Запустив 23 ракеты "Чанчжэн-5" по астероиду Бенну (Bennu), в Поднебесной надеются отвести космическую глыбу от потенциально катастрофического столкновения с Землей.

Видео: осенью 2022-го космический корабль НАСА OSIRIS-REx ненадолго приземлился на Бенну и собрал образец для возвращения на Землю. Астероид представляет собой груду щебня из камней и валунов, оставшихся от формирования Солнечной системы

К слову, недавно ученые рассказали об огромном астероиде 2022 ОЕ2 размером с небоскреб (в диаметре от 170 до 380 метров), который мчал в сторону Земли со скоростью 160 тысяч км/ч. 3 августа он пролетел мимо нашей планеты на расстоянии в 5,1 млн км.

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