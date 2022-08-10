До Землі мчить небезпечний астероїд розміром з синього кита: максимальне зближення вже скоро

У бік Землі летить великий стероїд зі швидкістю 33 012 км/год, що в 27 разів перевищує швидкість звуку. Космічна брила, що отримала назву 2015 FF і визнана потенційно небезпечним астероїдом, під час своєї подорожі наблизиться до нашої планети на максимальну відстань вже 12 серпня.

Про це передали на сайті NASA .

За даними науковців, передбачуваний діаметр астероїда становить від 13 до 28 метрів, що приблизно відповідає довжині тіла дорослого синього кита.

При найближчому зближенні 2015 FF наблизиться до Землі приблизно на 4,3 мільйона км - це трохи більше ніж у 8 разів перевищує середню відстань між нашою планетою і Місяцем.

"За космічними мірками це крихітний запас", - зазначається в публікації Live Science.

Які астероїди потенційно небезпечні

NASA (Американське Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору) визначає будь-який космічний об'єкт, який знаходиться на відстані 193 мільйони км від Землі, як "навколоземний об'єкт".

А ось будь-який швидко рухомий об'єкт в межах 7,5 мільйона км класифікує як "потенційно небезпечний".

Астрономи уважно стежать за такими космічними "блукальцями", шукаючи будь - які відхилення від їх передбачених траєкторій - наприклад, несподіваний відскік від іншого астероїда - які можуть призвести до руйнівного зіткнення з Землею.

Як це можна запобігти

Космічні агентства по всьому світу вже працюють над можливими способами відхилення об'єкта, якщо він буде нестися прямо до нашої планети.

Так, 24 листопада 2021 року NASA запустило космічний корабель в рамках своєї місії Double Asteroid Redirection Test (DART), яка планує перенаправити безпечний астероїд Діморфос (Dimorphos), збивши його з курсу восени 2022 року.

Китай також знаходиться на ранніх стадіях планування місії з перенаправлення астероїдів. Запустивши 23 ракети "Чанчжен-5" по астероїду Бенну (Bennu), в Піднебесній сподіваються відвести космічну брилу від потенційно катастрофічного зіткнення із землею.

Відео: восени 2022-го космічний корабель НАСА OSIRIS-REx ненадовго приземлився на Бенну та зібрав зразок для повернення на Землю. Астероїд являє собою купу щебеню з каменів і валунів, що залишилися від формування Сонячної системи