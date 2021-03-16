К Земле скоро подлетит самый быстрый и крупный астероид: астроном оценил риски

К Земле на большой скорости летит самый крупный и быстрый в 2021 году астероид, который приблизится на минимальное расстояние к нашей планете - 2 млн километров - уже в 18:03 по Киеву 21 марта. О том, что думают эксперты по этому поводу - читайте ниже в материале.

Что известно о самом большом астероиде?

Небесное тело ученые сравнивают по размерам с калифорнийским мостом "Золотые Ворота". Его диаметр от 0,8 до 1,7 километров. Он движется с рекордной скоростью 124 тысяч километров в час.

Уникальность астероида заключается в том, что он станет самым крупным и самым быстрым в 2021 году.

Грозит ли Земле опасность 21 марта?

Приближение к Земле самого астероида 2001 FO32 в 2021 году не представляет никакой опасности. Такое мнение высказал астроном Георгий Гончаров.

По словам эксперта, угрозу нашей планете могут представлять только те небесные тела, которые оказываются на расстоянии Луны.

Гончаров говорит, что на расстоянии двух миллионов километров летает много астероидов. И даже несмотря на огромную скорость, угрозы он не несет.

Почему такие астероиды называют потенциально опасными

Согласно критериям NASA, астероиды диаметром свыше 140 метров и близостью к планете менее 7,5 млн километров несут потенциальную угрозу. То есть такими, движение которых нужно отслеживать, ведь траектория их движения постоянно меняется, и при следующем сближении с планетой они могут нести реальную угрозу

По данным Управления по координации планетарной защиты (PDCO) NASA, небольшие астероиды проходят между Землей и Луной несколько раз в месяц, а их фрагменты проникают и разрушаются в атмосфере Земли почти ежедневно.

Астероид летит в сторону Земли (2001 FO32)