К Земле летит великая комета Neowise, которую сможет увидеть каждый

Мимо Земли пролетает комета Neowise, которая может стать важным астрономическим событием. Ведь "великую" или "большую" комету - которую видно невооруженным глазом - жителям Земли удается видеть не так уж часто.

В сети уже стали появляться фото кометы, которые удалось сделать людям в разных уголках на рассвете.

Полное название кометы - C/2020 F3 Neowise, пишет CNET. На минувшей неделе, 3 июля, комета пережила максимальное сближение с Солнцем и уцелела. Теперь мы будем наблюдать ее полет в течение нескольких дней. Лучше всего ее видно на предрассветном небе над горизонтом.

В NASA говорят, что комета должна оставаться видимой буквально за несколько минут до восхода Солнца ежедневно вплоть до 11 июля. Затем Neowise опустится ниже горизонта и ее нельзя будет увидеть. Но она снова покажется 15-16 июля уже в вечернем небе и тогда комету можно будет рассмотреть получше.

Полет кометы Neowise (фото: twitter.com/jperez1690)

За ярким гостем из космоса можно будет наблюдать почти до конца июля. Сейчас для тех, кто хочет посмотреть на комету, рекомендуют сначала найти ее в небе при помощи бинокля или телескопа. После чего за "хвостом" кометы можно будет наблюдать и невооруженным глазом.

Ближе всего к Земле комета будет 23 июля. Тогда она, по предположению астрономов, станет невероятно яркой и за ее полетом можно будет наблюдать невооруженным глазом вплоть до 25 июля.

Если яркость Neowise усилится, это позволит ей стать так называемой "великой кометой". Такую мы не видели со времен кометы Хейла-Боппа в 1997 году.

Исчезнет комета в августе, а в следующий раз зайдет к нам в гости очень нескоро - лишь в 8786 году.

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