К Земле летит самый большой астероид: ученые назвали его "потенциально опасным"

По информации in-space, астероид был обнаружен 6 января 2000 года, его относят к группе Атона.

Один оборот вокруг Солнца он совершает за 275 земных дней или 0,75 земных года, максимально удаляясь от него на 150 миллионов километров и приближаясь на 98 миллионов километров.

В текущем году 2003 SD220 пролетит мимо Земли 17 декабря в 19:26 по киевскому времени на расстоянии примерно 5,43 миллиона километров со скоростью 6 километров в секунду.

Следующая встреча астероида и нашей планеты состоится только в 2067 году.

На схеме ниже орбита Земли обозначена синим, астероида белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.

Фото: Орбита астероида 2003 SD220 (in-space)

Насколько опасен астероид

И хотя 2003 SD220 считается "потенциально опасным", ученые уверяют, что угрозы планете он не несет.

Согласно оценкам NASA, астероиды диаметром свыше 140 метров и близостью к планете менее 7,5 млн километров несут потенциальную угрозу.

Кроме описанного в статье возле Земли до конца года пролетят еще два потенциально опасных астероида: