До Землі летить найбільший астероїд: вчені назвали його "потенційно небезпечним"

За інформацією in-space, астероїд був виявлений 6 січня 2000 року, його відносять до групи Атона.

Один оборот навколо Сонця він здійснює за 275 земних днів або 0,75 земних років, максимально віддаляючись від нього на 150 мільйонів кілометрів і наближаючись на 98 мільйонів кілометрів.

У поточному році 2003 SD220 пролетить повз Землю 17 грудня о 19:26 за київським часом на відстані приблизно 5,43 мільйона кілометрів зі швидкістю 6 кілометрів на секунду.

Наступна зустріч астероїда і нашої планети відбудеться тільки в 2067 році.

На схемі нижче орбіта Землі позначена синім, астероїда білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса.

Фото: Орбіта астероїда 2003 SD220 (in-space)

Наскільки небезпечний астероїд

І хоча 2003 SD220 вважається "потенційно небезпечним", вчені запевняють, що загрози планеті він не несе.

Згідно з оцінками NASA, астероїди діаметром понад 140 метрів і близькістю до планети менше 7,5 млн кілометрів несуть потенційну загрозу.

Крім описаного в статті біля Землі до кінця року пролетять ще два потенційно небезпечних астероїда: