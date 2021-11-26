До Землі летить найбільший астероїд: вчені назвали його "потенційно небезпечним"

Астероїд 163899 2003 SD220, розміри якого оцінюються в межах від 818 до 1828 метрів, стане найбільшим космічним каменем в 2021 році, що пронесеться біля Землі.
Які прогнози експертів з приводу цього об'єкта, і точна дата його наближення - читайте нижче в матеріалі Styler.
За інформацією in-space, астероїд був виявлений 6 січня 2000 року, його відносять до групи Атона.
Один оборот навколо Сонця він здійснює за 275 земних днів або 0,75 земних років, максимально віддаляючись від нього на 150 мільйонів кілометрів і наближаючись на 98 мільйонів кілометрів.
У поточному році 2003 SD220 пролетить повз Землю 17 грудня о 19:26 за київським часом на відстані приблизно 5,43 мільйона кілометрів зі швидкістю 6 кілометрів на секунду.
Наступна зустріч астероїда і нашої планети відбудеться тільки в 2067 році.
На схемі нижче орбіта Землі позначена синім, астероїда білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса.
Фото: Орбіта астероїда 2003 SD220 (in-space)
І хоча 2003 SD220 вважається "потенційно небезпечним", вчені запевняють, що загрози планеті він не несе.
Згідно з оцінками NASA, астероїди діаметром понад 140 метрів і близькістю до планети менше 7,5 млн кілометрів несуть потенційну загрозу.
Відзначимо, що в березні цього року біля Землі вже пролітав астероїд-гігант, який також став найшвидшим у 2021-му році. Його розміри трохи менше описаного в статті - від 806 до 1803 метрів.