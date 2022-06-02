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К Земле летит опасный астероид класса Атен: скоро максимальное сближение

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Четверг 02 июня 2022 20:31
К Земле летит опасный астероид класса Атен: скоро максимальное сближение Фото: астероит приближается к Земле (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

К Земле приближается крупный астероид класса Атен, получивший название 2021 GT2. Космическая глыба, признанная потенциально опасной, мчит со скоростью 26 000 км/ч.

Об этом передает Live Science.

По данным НАСА, астероид через несколько дней пролетит мимо нашей планеты, достигнув 6 июня максимально близкого расстояния согласно траектории своего межзвездного путешествия - это будет 3,5 миллиона километров, что примерно в 10 раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной.

Астрономы впервые обнаружили астероид 2021 GT2 в прошлом году и оценили его размер в диапазоне от 37 до 83 метров в ширину, то есть приблизительно в 3 раза больше синего кита.

После 6 июня его следующее близкое сближение с Землей произойдет 26 января 2034 года, когда астероид пройдет в пределах 14,5 миллионов километров от нас, то есть значительно дальше, чем предстоящее сближение.

Класс этого астероида Атен означает, что он вращается вокруг Солнца быстрее, чем Земля, полный оборот делает за 342 дня, и его орбитальный путь пересекает орбиту нашей планеты. Астрономам известно более 1800 таких астероидов, многие из которых считаются потенциально опасными.

Отметим, что НАСА сейчас проводит испытания, можно ли сбить большой астероид с курса при помощи попадания ракетой. В ноябре 2021 года Космическое агентство запустило отклоняющий астероид космический корабль под названием "Испытание двойного астероидного перенаправления" (DART), который осенью 2022 года врежется в астероид Диморфос шириной 160 м. Столкновение не уничтожит астероид, но может немного изменить его орбитальную траекторию.

Кстати, месяц назад другой астероид 2009 JF1 "поставил на уши" соцсети, когда в прессе стали появляться пугающие заголовки о якобы огромном космическом камне, который столкнется с Землей 6 мая. На самом деле размеры этого астероида не такие большие - диаметр около 10 метров. 2009 JF1 пролетел себе спокойно мимо нас и продолжил путешествие дальше.

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