К Земле летит астероид размером с малую планету: эксперты оценили риски

К Земле летит гигантский астероид, размером с малую планету. Максимально сблизится небесное тело с нашей планетой уже в ночь с 13 на 14 января.

Астероиду присвоили название 2020 WU5, и он считается потенциально опасным, по критериям NASA. В космическом агентстве рассказали, что он пронесется около Земли на расстоянии около 8 млн километров.

Размеры гиганта составляют от 0,5 до 1,1 километра. 2020 WU5 относят к группе "апполонов" - околоземных объектов, орбиты которых пересекают земную с внешней стороны.

В ночь с 13 на 14 января астероид будет перемещаться на фоне Близнецов в сторону созвездия Возничего. И хотя он пролетит на внушительном расстоянии от нашей планеты, его причисляют к потенциально опасным. За такими астероидами ученые пристально следят, отслеживая их траекторию, периодичность сближения с планетой, и потенциальные риски.

Ученые говорят, что в средних широтах Северного полушария будут оптимальные условия для наблюдения за небесным телом. Чтобы увидеть астероид "во всей красе", понадобится телескоп с диаметром объектива от 200 миллиметров.

2020 WU5 обнаружили совсем недавно - 29 ноября 2020 года на снимках, полученных космическим телескопом NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer). 4 декабря небесное тело включили в Электронный циркуляр малых планет Международного астрономического союза (IAU).

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