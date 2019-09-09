У Зеленского рассказали, каким тоном президент говорит с Путиным

Владимир Зеленский ведет переговоры с Владимиром Путиным на равных. При этом, никто из президентов не повышает тон и не хамит. Об этом рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак.

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

По словам Ермака, который, кстати, возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за освобожденными украинцами в столицу РФ, разговоры гарантов - всегда конструктивные, а у Путина ни разу не получилось что-то навязать Зеленскому.

"За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривает, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был ровный разговор двух президентов", - рассказал Ермак в интервью УП.

Также он добавил, что голос во время этих разговоров никто не повышал.

"Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения", - подчеркнул Ермак.

Напомним, бывший узник Кремля Николай Карпюк, которого освободили 7 сентября в рамках обмена пленными с РФ, рассказал какие ужасы ему пришлось пережить в российской тюрьме.