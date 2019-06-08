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Зеленского просят вернуть воду и поезда в оккупированный Крым: подробности

STYLERЖизнь    08.06.2019 - 09:42
Зеленского просят вернуть воду и поезда в оккупированный Крым: подробности
Фото: коллаж РБК-Украина

Зеленского через подставных лиц просят снять "блокаду" с аннексированного Крыма

Президенту Владимиру Зеленскому написал письмо бывший президент Крыма Юрий Мешков с просьбой возобновить железнодорожное сообщение между материковой Украиной и оккупированным РФ полуостровом, а также восстановить подачу воды. Соответствующий документ опубликован на сайте Крым.Реалии. 

Пока реакции от главы государства на данное предложение не последовало, однако у экспертов подобная просьба вызвала определенное беспокойство, так как недавно против блокады аннексированного Крыма высказывался первый президент Леонид Кравчук, а на днях второй президент Леонид Кучма после заседания в Минске выступил с инициативой о возможности снятия блокады с ОРДЛО на Донбассе.

Зеленского просят вернуть воду и поезда в оккупированный Крым: подробности

Скрин: ua.krymr.com

По мнению бывшего представителя президента Украины в АРК Бориса Бабина, привлечение Мешкова является симметричным шагом РФ на привлечение Кучмы в Трехстороннюю контактную группу, пишет ZIK. Само же письмо с просьбой подано "гибридным путем", якобы от представителя общественности.

Бабин подчеркнул, что возобновление ж/д-сообщения и подачи воды в оккупированный Крым являются действительно крайне необходимыми Кремлю, который не может официально признаться, что без них "полуостров обречен".

"Поэтому и используют такое гибридное выдвижения требований, якобы не от власти России", - отметил он.

Также Бабин заявил, что если Украина пойдет на уступки в этих вопросах, то это будет означать фактический отказ Киева от Крыма, так как сообщение и водоснабжение сегодня являются одними из немногих рычагов, которые реально могут повлиять на ситуацию.

Зеленского просят вернуть воду и поезда в оккупированный Крым: подробности

Фото: Юрий Мешков (ua.krymr.com)

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский снял новое видеообращение, в котором назвал свое решение о роспуске Верховной Рады правильным. Ролик вскоре набрал огромное количество комментариев, и часто - довольно эмоциональных.  

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского "хорошим актером", но для государственных дел у него мало опыта и знаний.

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