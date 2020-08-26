"Кролик" с флагом пожаловался на угрозы после скандального концерта в День Независимости

Дмитрий Волканов отреагировал на критику в сети (коллаж РБК-Украина)

Участник группы Сердючки Дмитрий Волканов отреагировал на критику

После скандального концерта в День Независимости в Киеве один из участников выступления пожаловался на угрозы, которые ему стали поступать в социальной сети. Об этом рассказал 17-летний участник группы Serduchka band Дмитрий Волканов, который в костюме кролика с флагом Украины стоял на крыше "вагона метро" на Софийской площади во время шоу.

Парень записал видеообращение в своем Instagram и раскритиковал хейтеров в интернете.

По мнению юного артиста из Бердянска из группы известного певца Андрея Данилко (сценический псевдоним Верка Сердючка), все упреки совершенно беспочвенны, а пишут их "люди без мозгов".

"Боже, ребята! Что сейчас творится в Facebook?! Мне пишут, что меня надо расстреливать, что я танцевал на костях. Это просто капец!" - возмущается Дмитрий.

Участник группы Сердючки Дмитрий Волканов в костюме кролика (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Участник шоу-балета Сердючки отметил, что воспринимает волну хейтерства с определенной иронией.

"Ну, мне-то хорошо, я на свой счет ничего, кроме денег не принимаю. Но, у людей просто нет мозгов!" - заявил Волканов.

Видео: Дмитрий Волканов ответил на волну критики в сети из-за скандального выступления на День Независимости

На концерте, приуроченном Дню Независимости 24 августа, группа Сердючки исполняла попурри на разнообразные хиты.

Видео: Группа Сердючки на концерте ко Дню Независимости в Киеве

Как сообщалось, на Дне Независимости произошел скандал - "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что их песни использовали без разрешения.

Также мы писали о том, что продюсер "Бумбокс" отреагировал на скандал из-за концерта ко Дню Независимости.