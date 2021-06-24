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У Зеленского назвали замену Мендель: что известно о возможном новом спикере президента

Новина українською →
Четверг 24 июня 2021 22:54
У Зеленского назвали замену Мендель: что известно о возможном новом спикере президента Фото: Сергей Никифоров, журналист (instagram.com/sergii.nykyforov)
Автор: Владимир Костырин

Новым пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского после увольнения с этой должности Юлии Мендель станет журналист Сергей Никифоров. Такую информацию накануне сообщил "РБК-Украина" источник в Офисе президента, с сегодня подтвердил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в комментарии "Радио Свобода".

Что известно о новом вероятном спикере главы государства, и где он работал до этого - читайте в нашем материале ниже.

Сергей Никифоров, по словам Подоляка, будет представлен в новой должности вскоре, после согласования некоторых юридических формальностей.

Сейчас же он продолжает работать ведущим новостей на общенациональном канале "Украина 24". Также с осени 2020-го стал вести утреннее шоу "Утро чемпионов".

Никифоров учился на журналиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

У Зеленского назвали замену Мендель: что известно о возможном новом спикере президента

Журналист Сергей Никифоров будет новым спикером президента Украины (фото: instagram.com/sergii.nykyforov)

Через некоторое время после выпуска устроился на канал К1 (в 2005 году), а уже через год стал работать корреспондентом на канале "24".

В 2006 и 2007 годах был журналистом Криворожского телеканала "Рудана".

У Зеленского назвали замену Мендель: что известно о возможном новом спикере президента

Сергей Никифоров (фото: instagram.com/sergii.nykyforov)

После этого перевелся на "Первый национальный", где работал корреспондентом с 2007 по 2011 годы.

Затем Никифоров перешел работать на европейский канал Euronews, где был в штабе канала во французском Лионе.

У Зеленского назвали замену Мендель: что известно о возможном новом спикере президента

Журналист Сергей Никифоров (фото: instagram.com/sergii.nykyforov)

Судя по рассказам журналиста в сети и в интервью, он любит путешествовать, и недавно благодаря работе посещал разные уголки земного шара: был в Норвегии, на Кубе, в Африке.

У Зеленского назвали замену Мендель: что известно о возможном новом спикере президента

Сергей Никифоров в Норвегии (фото: facebook.com/sergii.nykyforov)

Никифоров вместе с женой воспитывает детей - около двух месяцев назад во второй раз стал папой.

Журналист также увлекается мотоциклами - в сети можно увидеть его красавец байк "боббер" (эти кастомы стилизованы под серийные мотоциклы 1930-1950-х годов).

У Зеленского назвали замену Мендель: что известно о возможном новом спикере президента

Сергей Никифоров на любимом мотоцикле (фото: instagram.com/sergii.nykyforov)

Как сообщалось ранее, Нпосле увольнения Мендель остается в команде Офиса президента и стала советником по международным коммуникациям

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журналисты чиновники спикер Юлия Мендель Офис президента
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