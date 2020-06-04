Зеленского могут оштрафовать на 17 тысяч: названа причина

Президента Украины Владимира Зеленского могут оштрафовать за нарушение карантина. Дело в том, что гарант, пребывая с рабочим визитом в Хмельницком, находился в кафе с коллегами и пил кофе. Как известно, залы кафе и ресторанов откроют в стране только с 5 июня, сейчас разрешены только летние площадки.

Журналисты задали вопрос заместителю министра МВД Антону Геращенко о том, может ли быть наказан за свои действия глава государства.

"Полиции не в первой штрафовать президента. Уже была ситуация с Зеленским, когда он в апреле 2019 года показал свой бюллетень и был оштрафован по закону за разглашение тайны голосования, поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос. Но виновен ли президент, нужно еще разобраться, исходя из контекста ситуации", - сообщил Антон Геращенко.

Напомним, что 3 июня президент Украины Владимир Зеленский находился в городе Хмельницком на рабочей встрече.

Как отмечает Pavlovsky News в своем Telegram-канале, скорее всего, внушительный штраф в 17 тыс. гривен получит само заведение.

"Мы проанализировали сводки полиции. Обычно в таких случаях административный протокол составляется как раз на владельца заведения", - сказано в сообщении.

Владимир Зеленский может быть оштрафован (YouTube)

Как мы ранее писали, президент Украины нарушил правила карантина после рабочей встречи в Хмельницком.