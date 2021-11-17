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Зеленский засветился в пабе Киева с пивом в руке: болел за сборную Украины (фото)

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Киев, Среда 17 ноября 2021 12:49
Зеленский засветился в пабе Киева с пивом в руке: болел за сборную Украины (фото) Зеленского засекли в пабе Киева (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Президент Владимир Зеленский 16 ноября поддерживал украинскую сборную на матче с Боснией и Герцеговиной. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу нашей команды. Главу государства заметили в столичном пабе в компании Андрея Ермака.

Об этом в Instagram сообщила одна из посетительниц заведения в Киеве.

Жительница столицы показала в соцсети фотографию. На ней можно увидеть, как Зеленский болеет за сборную Украины по футболу в компании главы Офиса президента Андрея Ермака.

Политики решили устроить себе вечер фанатов по футболу. Они заказали в пабе пиво и закуски к нему.

Зеленский засветился в пабе Киева с пивом в руке: болел за сборную Украины (фото)

Кстати, после матча Зеленский любезно согласился на селфи с Линой Лешвар (автором фото). Она является активной общественной активисткой.

Зеленский засветился в пабе Киева с пивом в руке: болел за сборную Украины (фото)

Напомним, что в заключительном и решающем матче отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Украины в гостях одержала важнейшую победу над Боснией и Герцеговиной (2:0).

Таким образом, Украина заняла второе место в группе D и будет участвовать в стыковых матчах отбора ЧМ-2022 в марте. Это также произошло благодаря тому, что в параллельном матче Франция обыграла Финляндию со счетом 2:0, отправив финнов на третью строчку.

Как мы ранее писали, у Зеленского разъяснили, кто получит тысячу гривен за вакцинацию от COVID.

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Владимир Зеленский
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