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Зеленський засвітився в пабі Києва з пивом в руці: вболівав за збірну України (фото)

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Київ, Середа 17 листопада 2021 12:49
Зеленський засвітився в пабі Києва з пивом в руці: вболівав за збірну України (фото) Зеленського засікли в пабі Києва (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Президент Володимир Зеленський 16 листопада підтримував українську збірну на матчі з Боснією і Герцеговиною. Гра закінчилася з рахунком 2:0 на користь нашої команди. Главу держави помітили в столичному пабі в компанії Андрія Єрмака.

Про це в Instagram повідомила одна з відвідувачок закладу в Києві.

Мешканка столиці показала в соцмережі фотографію. На ній можна побачити, як Зеленський вболіває за збірну України з футболу в компанії глави офісу президента Андрія Єрмака.

Політики вирішили влаштувати собі вечір фанатів з футболу. Вони замовили в пабі пиво і закуски до нього.

Зеленський засвітився в пабі Києва з пивом в руці: вболівав за збірну України (фото)

До речі, після матчу Зеленський люб'язно погодився на селфі з Ліною Лешвар (автором фото). Вона є активною громадською активісткою.

Зеленський засвітився в пабі Києва з пивом в руці: вболівав за збірну України (фото)

Нагадаємо, що в заключному і вирішальному матчі відбіркового циклу ЧС-2022 збірна України в гостях здобула найважливішу перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:0).

Таким чином, Україна посіла друге місце в групі D і братиме участь у стикових матчах відбору ЧС-2022 у березні. Це також сталося завдяки тому, що в паралельному матчі Франція обіграла Фінляндію з рахунком 2:0, відправивши фінів на третю сходинку.

Як ми раніше писали, у Зеленського роз'яснили, хто отримає тисячу гривень за вакцинацію від COVID.

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Володимир Зеленський
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