Зеленський засвітився в пабі Києва з пивом в руці: вболівав за збірну України (фото)

Президент Володимир Зеленський 16 листопада підтримував українську збірну на матчі з Боснією і Герцеговиною. Гра закінчилася з рахунком 2:0 на користь нашої команди. Главу держави помітили в столичному пабі в компанії Андрія Єрмака.

Про це в Instagram повідомила одна з відвідувачок закладу в Києві.

Мешканка столиці показала в соцмережі фотографію. На ній можна побачити, як Зеленський вболіває за збірну України з футболу в компанії глави офісу президента Андрія Єрмака.

Політики вирішили влаштувати собі вечір фанатів з футболу. Вони замовили в пабі пиво і закуски до нього.

До речі, після матчу Зеленський люб'язно погодився на селфі з Ліною Лешвар (автором фото). Вона є активною громадською активісткою.

Нагадаємо, що в заключному і вирішальному матчі відбіркового циклу ЧС-2022 збірна України в гостях здобула найважливішу перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:0).

Таким чином, Україна посіла друге місце в групі D і братиме участь у стикових матчах відбору ЧС-2022 у березні. Це також сталося завдяки тому, що в паралельному матчі Франція обіграла Фінляндію з рахунком 2:0, відправивши фінів на третю сходинку.