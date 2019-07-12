Зеленский "зарядился позитивом" в поле подсолнухов: появилось фото

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский сделал яркое фото в поле подсолнухов под Днепром

Владимир Зеленский сфотографировался в поле подсолнухов. Снимок был сделан во время рабочего визита президента Украины в Днепропетровскую область 12 июля. Фото глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

На снимке радостный и улыбчивый Владимир Зеленский стоит на фоне чистого голубого неба и ярких подсолнухов. Сочетание синего и желтого напоминает цвета флага Украины. Вдали виднеются опоры линии электропередачи.

"Слава Украине!" - лаконично подписал фото Зеленский.

Владимир Зеленский в поле (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Пользователи сети активно комментируют эту по-настоящему летнюю фотографию президента. Некоторые уверены, что природа наделит Владимира Александровича позитивом.

Дуже гарно!

Влюбилась!!! Умный, красивый и талантливый! Так держать, удачи!

Правильно. Заряжайтесь позитивом от природы.

Добра та терпіння, і все буде добре.

Ты наше солнышко!

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Многие юзеры советуют Владимиру Зеленскому чаще говорить эти важные слова "Слава Украине".

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Кстати, на днях яркую фотосессию среди подсолнухов устроила известная травести-дива Монро. Снимки звезда сделала во время поездки на Одесский кинофестиваль.