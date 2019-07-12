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Зеленський "зарядився позитивом" в полі соняхів: з'явилося фото

STYLERЖиття    12.07.2019 - 16:38
Зеленський "зарядився позитивом" в полі соняхів: з'явилося фото
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський зробив яскраве фото в полі соняшників під Дніпром

Володимир Зеленський сфотографувався в полі соняшників. Знімок був зроблений під час робочого візиту президента України до Дніпропетровської області 12 липня. Фото глава держави опублікував на своїй сторінці в Facebook.

На знімку радісний і усміхнений Володимир Зеленський стоїть на тлі чистого блакитного неба і яскравих соняхів. Поєднання синього і жовтого нагадує кольори прапора України. Вдалині видніються опори лінії електропередачі.

"Слава Україні!" - лаконічно підписав фото Зеленський.

Зеленський &quot;зарядився позитивом&quot; в полі соняхів: з'явилося фото

Володимир Зеленський у полі (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Користувачі мережі активно коментують цю по-справжньому літню фотографію президента. Деякі впевнені, що природа наділить Володимира Олександровича позитивом.

  • Дуже гарно!
  • Закохалася!!! Розумний, красивий і талановитий! Так тримати, успіхів!
  • Правильно. Заряджайтеся позитивом від природи.
  • Добра та терпіння, і все буде добре.
  • Ти наше сонечко!

Зеленський &quot;зарядився позитивом&quot; в полі соняхів: з'явилося фото

Скріншот

Багато юзерів радять Володимиру Зеленському частіше говорити ці важливі слова "Слава Україні".

Зеленський &quot;зарядився позитивом&quot; в полі соняхів: з'явилося фото

Скріншот

До речі, днями яскраву фотосесію серед соняшників влаштувала відома травесті-діва Монро. Знімки зірка зробила під час поїздки на Одеський кінофестиваль.

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