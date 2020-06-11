Зеленский запретил министрам сидеть в социальных сетях в рабочее время

Зеленский запретил министрам пользоваться соцсетями (Коллаж РБК-Украина)

Президент Украины назвал причины такого решения

Президент Украины Владимир Зеленский запретил министрам пользоваться социальными сетями в рабочее время. Это произошло еще в тот период, когда премьер-министром страны был Алексей Гончарук. Однако детали Зеленский сообщил только сейчас.

Как рассказал президент, он пригласил к себе Гончарука и попросил запретить министрам пользоваться соцсетями.

"Сначала они прятались от медиа. Потому что они все молодые и все боялись. Во-вторых, они сразу начали заигрывать с аудиторией в Facebook. Это неправильно. Потому что в стране живут разные люди, и не только пользователи Facebook. Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история", - рассказал Владимир Зеленский в интервью для издания "Украинская правда".

По словам Зеленского, он встретился с Гончаруком, чтобы обсудить "весь этот пионерлагерь". Он попросил его запретить министрам пользоваться социальными сетями в рабочее время, так как нужно работать.

"Я встретился с Лешей и сказал: "Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течении рабочего дня пользоваться Facebook и другими социальными сетями. Нужно работу делать. Что это за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?", - рассказал Зеленский.

Однако, как отметил президент, не все прислушались к этому требованию.

"Некоторые министры это поняли, а некоторые не поняли в чем дело, и реформы делали так, чтобы в Facebook им сказали "класс". А что происходит на улицах, никого не интересует", - подытожил Владимир Зеленский.

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Автор: Анна Шиканова