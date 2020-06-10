Зеленский планировал сделать Богдана генпрокурором

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Сейчас Зеленский не общается с экс-руководителем своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский намеревался сделать генеральным прокурором бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Однако сейчас Зеленский и Богдан даже не общаются.

Об этом глава государства рассказал в интервью "Украинской Правде".

Как рассказал Зеленский, он заметил, что бывшего руководителя ОП стала портить власть и он стал конфликтным.

"Мне не нравятся конфликты внутри команды, мне не нравится демонстрация власти. Когда я увидел, что Андрюха (Богдан - ред.) не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо (уволить его с должности - ред.)", - объяснил он.

Глава государства добавил, что хотел сделать Богдана генеральным прокурором, а решение о назначении его на должность руководителя ОП было неправильным.

"Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним из-за главы Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал. Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором", - рассказал Зеленский.

Также президент отметил, что сейчас вообще не общается с Богданом.

Напомним, Богдан был уволен с должности руководителя Офиса президента в феврале 2020 года.

Источники в ОП рассказывали, что у Богдана был конфликт с советником президента Андреем Ермаком, который впоследствии возглавил Офис президента вместо него.

Позже Зеленский вывел Богдана из состава Совета национальной безопасности и обороны.

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Автор: Дмитрий Левицкий