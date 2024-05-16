Зеленський вразив українців неймовірною вишиванкою. Скільки вона коштує і що означає орнамент

Привітання президента із Днем вишиванки

"Видимо чи невидимо, вона завжди під пікселем захисника й під формою рятувальника, під халатом медика, курткою енергетика, вона на волонтері, на вчителеві, на всіх, хто тримає оборону. Наші діти знають її змалечку. Вона - символ єднання всіх поколінь українців крізь століття", - наголосив Володимир Зеленський у своєму привітанні з нагоди Дня вишиванки.

Він додав, що візерунок вишиванки - неповторний, адже "вишивається нашими власними справами на полотні, витканому нашими цінностями".

"За роки спротиву агресії вона стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність. З Днем вишиванки, Україно, українці та друзі України!" - підсумував президент.

Допис президента Зеленського (скріншот: facebook.com/zelenskyy.official)

Крім того, очільник України опублікував спільну зі своєю дружиною Оленою світлину.

На ній він вдягнений у чорну елегантну сорочку, вишиту білими візерунками. Перша леді України натомість вбрана у білу сорочку з чорною вишивкою.

Володимир і Олена Зеленські (фото: facebook.com/zelenskyy.official)

Хто створив чорну вишиванку Зеленського та що означає її орнамент

Чорну вишиванку, в яку був одягнений президент Зеленський, створив український бренд Etnodim, що спеціалізується саме на виробництві сучасних вишиванок і торгівлі ними.

Ця модель прямої сорочки - пошитої з чорної льняної тканини й вишитої гладдю світлими бавовняними нитками - має назву Vidsich.

Вишиванка Vidsich (скріншот: etnodim.ua)

Вона має комір-стійку, а також рукава й манжети, оздоблені вишивкою.

Оздоблення вишиванки Vidsich (скріншот: etnodim.ua)

Спереду - розріз із застібкою на кнопку, на спині - кокетка.

Вишиванка Vidsich - перед і зад (скріншот: etnodim.ua)

В Etnodim уточнюють - ця вишиванка має орнаменти рівнового хреста, булави, меча, дубового листя, стилізованого герба та інших.

Вони несуть у собі символи сміливості, міцності, боротьби та історичного шляху України.

Де можна купити таку вишиванку та скільки вона коштує

Придбати вишиванку Vidsich можна в інтернет-магазині бренду Etnodim.

Доступні для замовлення розміри: S, M, L, XL та XXL.

Вартість вишиванки (зі знижкою) - 3 960 грн (раніше вона коштувала 4 400 грн).

Купити вишиванку Vidsich можна онлайн (скріншот: etnodim.ua)