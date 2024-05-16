Зеленський вразив українців неймовірною вишиванкою. Скільки вона коштує і що означає орнамент

У четвер, 16 травня, в Україні відзначають неофіційне народне свято - День вишиванки. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський привітав українців і продемонстрував чергову власну вишиванку - на цей раз елегантно чорну, з неймовірним орнаментом і "магічними" символами.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який бренд створив цю сорочку, що саме означає її візерунок, а також скільки коштує така вишиванка.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Володимира Зеленського у Facebook, Etnodim.
"Видимо чи невидимо, вона завжди під пікселем захисника й під формою рятувальника, під халатом медика, курткою енергетика, вона на волонтері, на вчителеві, на всіх, хто тримає оборону. Наші діти знають її змалечку. Вона - символ єднання всіх поколінь українців крізь століття", - наголосив Володимир Зеленський у своєму привітанні з нагоди Дня вишиванки.
Він додав, що візерунок вишиванки - неповторний, адже "вишивається нашими власними справами на полотні, витканому нашими цінностями".
"За роки спротиву агресії вона стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність. З Днем вишиванки, Україно, українці та друзі України!" - підсумував президент.
Допис президента Зеленського (скріншот: facebook.com/zelenskyy.official)
Крім того, очільник України опублікував спільну зі своєю дружиною Оленою світлину.
На ній він вдягнений у чорну елегантну сорочку, вишиту білими візерунками. Перша леді України натомість вбрана у білу сорочку з чорною вишивкою.
Володимир і Олена Зеленські (фото: facebook.com/zelenskyy.official)
Чорну вишиванку, в яку був одягнений президент Зеленський, створив український бренд Etnodim, що спеціалізується саме на виробництві сучасних вишиванок і торгівлі ними.
Ця модель прямої сорочки - пошитої з чорної льняної тканини й вишитої гладдю світлими бавовняними нитками - має назву Vidsich.
Вишиванка Vidsich (скріншот: etnodim.ua)
Вона має комір-стійку, а також рукава й манжети, оздоблені вишивкою.
Оздоблення вишиванки Vidsich (скріншот: etnodim.ua)
Спереду - розріз із застібкою на кнопку, на спині - кокетка.
Вишиванка Vidsich - перед і зад (скріншот: etnodim.ua)
В Etnodim уточнюють - ця вишиванка має орнаменти рівнового хреста, булави, меча, дубового листя, стилізованого герба та інших.
Вони несуть у собі символи сміливості, міцності, боротьби та історичного шляху України.
Придбати вишиванку Vidsich можна в інтернет-магазині бренду Etnodim.
Доступні для замовлення розміри: S, M, L, XL та XXL.
Вартість вишиванки (зі знижкою) - 3 960 грн (раніше вона коштувала 4 400 грн).
Купити вишиванку Vidsich можна онлайн (скріншот: etnodim.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно прати, сушити та прасувати вишиванку.
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