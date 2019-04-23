Зеленский в Twitter подписался на Кремль: скандал получил развязку

Владимир Зеленский завел страничку в Twitter и сразу же подписался на аккаунты Кремля и премьер-министра России Дмитрия Медведева. Информация об этом появилась во многих СМИ и в соцсетях. Но, как удалось узнать Styler, "официальный аккаунт президента" не имеет ничего общего с самим победителем выборов 2019.

Скриншот (twitter.com/v__zelenskyi)

"Сегодня в социальных сетях распространяется информация с разных страниц, созданных сторонниками Владимира Зеленского или оппонентами для распространения фейковых информации. Подчеркиваем, что аккаунт v__zelenskyi не является официальной страницей Владимира Зеленского в микроблоге Twitter", - сообщили Styler в пресс-службе команды Зе.

Также не является официальной Facebook-страница "Володимир Зеленський - Слуга Народу".

Скриншот (facebook.com/welovezelenskiy)

В команде будущего президента Украины подчеркнули, что официальная позиция Зеленского и его партии "Слуга народа", а также информация о деятельности новоизбранного гаранта и представителей его команды размещается на сайте ze2019.com.

Отметим, что нашумевший "официальный аккаунт" Зеленского так и не получил официальной верификации от микроблога. Это насторожило многих украинцев, которые сразу усомнились в том, что страницу ведет сам Владимир или члены его команды.

Я думаю, уже штук 50 таких аккаунтов.

Без галочки никакой он нафиг не официальный!

Перевіряти треба інформацію.

Пока не верифицирован - не считается.

В Twitter есть только одна официальная страница, которая имеет отношение к самому Зеленскому и его команде.

Скриншот (twitter.com/zeteam_official)

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Видео: РБК-Украина