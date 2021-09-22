Зеленский в США: "у нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке"

Владимир Зеленский в США встретился с представителями украинских организаций и церквей США в Украинском институте Америки и сообщил, что скоро реализует идею украинского гражданства. Также политик сообщил, что в Украине сейчас дороги лучше, чем в Нью-Йорке.

"У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке. Мы должны "вылизать" наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, - это и есть уважение к истории нашей страны", - сказал Зеленский.

После этого в аудитории послышались одобрительные аплодисменты.

Также Зеленский отметил, как важна идея двойного гражданства.

"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки. Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья", - пояснил он, судя по всему, имея в виду РФ.

В конце Зеленский отметил, что с законом о двойном гражданстве все совсем не просто.

В свою очередь президент Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Футей отметил, что украинская объединенная громада прилагает все усилия, чтобы влиять на американскую политику в отношении Украины.