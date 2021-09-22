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Зеленський у США: "у нас зараз дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку"

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Нью-Йорк, Середа 22 вересня 2021 12:51
Зеленський у США: "у нас зараз дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку" Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Володимир Зеленський у США зустрівся з представниками українських організацій і церков США в Українському інституті Америки і повідомив, що скоро реалізує ідею українського громадянства. Також політик повідомив, що в Україні зараз дороги кращі, ніж у Нью-Йорку.

Про це пише "Укрінформ".

"У нас зараз дороги вже краще, ніж у Нью-Йорку. Ми повинні "вилизати" нашу державу, щоб були бруківка, дороги, мости, - це і є повага до історії нашої країни", - сказав Зеленський.

Після цього в аудиторії почулися схвальні оплески.

Також Зеленський зазначив, як важлива ідея подвійного громадянства.

"Ми обов'язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки. Це не можна всім зробити, оскільки деякі українці живуть в тих країнах, які, м'яко кажучи, нам не друзі", - пояснив він, судячи з усього, маючи на увазі РФ.

Наприкінці Зеленський зазначив, що з законом про подвійне громадянство все зовсім не просто.

Своєю чергою президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей зазначив, що українська об'єднана громада докладає всіх зусиль, щоб впливати на американську політику щодо України.

Як ми раніше писали, Зеленський провів у США переговори з генсеком ООН і главою Генасамблеї.

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Володимир Зеленський
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