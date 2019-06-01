Зеленський спровокував різке зростання цін на шаурму

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Зеленський сприяв підняттю цін на фаст-фуд

Продаж шаурми у Києві зріс вдвічі після того, як Володимир Зеленський згадав про неї, виклавши в соцмережах селфі з характерними рулетиками лаваша. Про це розповіли київські підприємці "Стране".

"Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим більше ганебного. А ще допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую!" - написав Зеленський.

Володимир Зеленський (фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Продавці говорять, що за останні кілька днів продажу шаурми зросли мінімум вдвічі. Втім, на відсутність покупців вони і раніше не скаржилися. А по рентабельності скромний лоток з шаурмою дасть фору елітному ресторану в центрі Києва.

В одному з закладів, де, власне, і перекусив президент Зеленський, тут же оновили меню, додавши в нього "Президентський комбо" за 89 гривень - денер - кебаб з яловичиною або куркою плюс кава.

Раніше ми писали про те, що у Львові Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою.

А також розповідали про те, що популярний український ведучий потролив президента України за шаурму.