ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський спровокував різке зростання цін на шаурму

STYLERПерсони    01.06.2019 - 13:37
Зеленський спровокував різке зростання цін на шаурму
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Зеленський сприяв підняттю цін на фаст-фуд

Продаж шаурми у Києві зріс вдвічі після того, як Володимир Зеленський згадав про неї, виклавши в соцмережах селфі з характерними рулетиками лаваша. Про це розповіли київські підприємці "Стране".

"Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим більше ганебного. А ще допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую!" - написав Зеленський.

Зеленський спровокував різке зростання цін на шаурмуВолодимир Зеленський (фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Продавці говорять, що за останні кілька днів продажу шаурми зросли мінімум вдвічі. Втім, на відсутність покупців вони і раніше не скаржилися. А по рентабельності скромний лоток з шаурмою дасть фору елітному ресторану в центрі Києва.

В одному з закладів, де, власне, і перекусив президент Зеленський, тут же оновили меню, додавши в нього "Президентський комбо" за 89 гривень - денер - кебаб з яловичиною або куркою плюс кава.

Раніше ми писали про те, що у Львові Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою.

А також розповідали про те, що популярний український ведучий потролив президента України за шаурму.

Гордон висловився про переговори Зеленського з Путіним (відео) Хоч гантелі не вкрали: Зеленський вразив фото з Банкової
Новини України Володимир Зеленський
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся