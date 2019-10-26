Зеленский сделал громкое заявление об учителях и чиновниках

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу на 2020 год сократить расходы на содержание чиновников. При этом сокращение штата/зарплаты не должно коснуться работников сферы образования и медицины. Об этом гарант Украины заявил в социальной сети Facebook на официальной странице.

Как сообщается, решение о сокращении финансирования чиновников было принято во время совещания по подготовке госбюджета на 2020 год.

"Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Послушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета. Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский (скриншот: facebook.com/zelenskiy95)

Владимир Зеленский (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Ранее сообщалось, что на первом слушании плана госбюджета-2020 финансинование СНБО было предложено увеличить в 158 раз. Президент Владимир Зеленский готовится к укреплению позиций украинской армии в гибридной войне с Россией. Такой вывод сделали пользователи социальных сетей после публикации плана госбюджета на 2020 год. В сети также сделали другие предположения по поводу назначения выделенных средств.

Также ранее Зеленский заверил, что льготы для военных не отменят. Кроме того, была обсуждена ситуация на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.