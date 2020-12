Зеленский рассказал, почему дороги строят во время пандемии: спасаем жизни

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский назвал дороги одним из важнейших факторов, влияющих на спасение жизней во время коронавирусной эпидемии. Глава государства подчеркивает, что несмотря на неоднократные обвинения и критику за постройку дорог, больные наконец-то могут получить своевременную и действительно быструю медицинскую помощь. Особенно это важно на фоне высокой заболеваемости респираторными болезнями.

Владимир Зеленский уточняет, что качественные дороги помогли спасти жизни и в других ситуациях. Так, дороги позволили пожарным машинам оперативно добираться к местам возгорания, в частности во время лесных пожаров на Луганщине. Об этом он сказал в большом интервью c The New York Times, опубликованном на сайте официального интернет-представительства президента.

"А сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней. Сейчас мы видим, что инфраструктура важна. Мы уже сделали, и это подтверждено, четыре тысячи километров дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год сделали в 10 раз больше, чем за десять лет в сумме. Это, я считаю, правильный шаг. Скажу честно, я этим очень горжусь", – пояснил Зеленский.

По его словам, у Украины есть шанс за четыре-пять лет построить все инфраструктурные узлы. Особое внимание президент выделил теме наладки сообщения с временно неподконтрольными Украине территориями Луганской и Донецкой области, а также Крымским полуостровом.

"Туда тоже теперь добираются гуманитарные грузы как из Украины, так и от Красного Креста. Там мы просто построили мосты, открыли КПВВ – контрольно-пропускные пункты, этого не было. То же сделали на территории, прилегающей к оккупированному русскими полуострову Крым. Там тоже открыли современные КПВВ, люди приезжают, они могут там получить все административные, финансовые услуги, отдохнуть, принять душ ", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украина начнет реализацию глобальной реформы судебной системы.

Ранее мы писали: Зеленский надеется, что Байден усилит переговоры в Нормандском формате.